Xavier Taveirne stopt na één seizoen met 'De Zevende Dag' 06 juni 2018

Xavier Taveirne (37) houdt het na één seizoen 'De Zevende Dag' voor bekeken. Hij keert terug naar Radio 1, waar hij vanaf september afwisselend met Michaël Van Droogenbroeck 'De Ochtend' zal presenteren. Momenteel presenteert Taveirne het actuaprogramma al op zaterdagmorgen, maar vanaf het najaar zal hij dat één week op twee doen. Daarvoor zegt 'De Slimste Mens ter Wereld' dus zijn job als gastheer van 'De Zevende dag' op Eén op. De VRT laat weten dat het om zijn eigen beslissing gaat. "Zijn vertrek is zijn keuze", aldus VRT-woordvoerder Hans Van Goethem. "Er komt zeker een nieuw seizoen van 'De Zevende Dag' volgend jaar, maar wie het gaat presenteren is nog niet duidelijk." Ook of Phara de Aguirre blijft, die het programma samen met Taveirne presenteert, is nog niet zeker, klinkt het. (DBJ)

