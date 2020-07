Exclusief voor abonnees Xavi kan weg in Qatar voor Barça 06 juli 2020

Xavi zal ook het seizoen 2020-2021 de hoofdcoach van het Qatarese Al Sadd zijn. Hij heeft een nieuwe overeenkomst getekend. In het contract is wel een speciale clausule opgenomen die stelt dat Xavi weg kan als FC Barcelona concreet wordt. In januari probeerde Barça Xavi al terug te halen als vervanger van coach Ernesto Valverde, maar de ex-middenvelder bedankte toen.