Xandro Meurisse (8ste) mist zijn Tourstart niet 09 juli 2019

00u00 0

Mee met de vlucht van de dag in de openingsrit. En gisteren achtste in Épernay. Xandro Meurisse, de man die het Greg Van Avermaet zaterdag in de strijd voor de eerste bolletjestrui knap lastig maakte, heeft de start van zijn eerste Ronde van Frankrijk niet gemist. "Ik had twee opties: óf meeglippen met de vroege ontsnapping om extra bergpunten te sprokkelen, óf me koest houden en meedoen in de finale", aldus de 27-jarige West-Vlaming van Wanty-Gobert. "Uiteindelijk koos ik voor het tweede. Op de tweede van vier hellingen snoepte ik zonder veel energieverbruik nog één punt mee (waardoor hij nu tweede staat na Wellens, red.). Ik heb mijn positie vooraan niet meer verlaten. De aankomst lag me en gaf me de mogelijkheid om een goed resultaat uit de brand te slepen." (JDK)

