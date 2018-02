Xandee opnieuw in het ziekenhuis 19 februari 2018

De ellende houdt niet op voor Sandy Boets (39), bekend als Xandee. De zangeres is opnieuw opgenomen in het UZ Gent. "Hier zijn we weer. De miserie stopt gewoon niet", postte Xandee gisterochtend op Facebook. Eind vorig jaar werd bij haar een gezwel ontdekt in de baarmoeder, maar er duiken complicaties op. Zo is het bloed van de zangeres te dun, en is een operatie op dit moment te gevaarlijk. Daarom proberen ze in het ziekenhuis haar bloed dikker te krijgen, zodat ze toch geopereerd kan worden. De ingreep is immers dringend. Xandee onderging al drie hartoperaties en zeven ingrepen aan haar been. (JOBG)