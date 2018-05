X-Fab sprint 10% hoger na sterke update 04 mei 2018

Chipbedrijf X-Fab, dat behoort tot het imperium van zakenman Roland Duchâtelet, is op de beurs van Parijs meer dan 10% gestegen (tot 9 euro). Beleggers applaudiseren voor een sterk kwartaalrapport. X-Fab pakte uit met 143,5 miljoen euro omzet. Dat is weliswaar 7% minder dan in de maanden voordien, maar wel aan de bovenkant van de vooropgestelde prijsvork (138 à 144 miljoen). De brutobedrijfswinst kwam uit op 20,2 miljoen euro. Opnieuw is dat minder dan een kwartaal eerder, ruim een derde zelfs, maar blijft de winstmarge van 14% wel aan de bovenkant van de verwachtingen (12 à 14%). En had de dure euro niet voor tegenwind gezorgd, dan waren die resultaten zelfs nog veel beter geweest.

