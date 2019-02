X-Fab rekent pas op herstel in tweede jaarhelft 13 februari 2019

Chipfabrikant X-Fab, het zusterbedrijf van Melexis, verwacht dat de marktomstandigheden pas in de tweede jaarhelft zullen verbeteren. Afgelopen jaar heeft X-Fab hard geleden onder de voorraadafbouw van zijn klanten uit de automobilesector. En dat was ook zichtbaar in de jaarresultaten. Het bedrijf uit het zakenimperium van Roland Dûchatelet slaagde er dankzij goede prestaties in de industrie en de medische sector wel in de omzet met 1% te verhogen tot 587,9 miljoen dollar. Maar van die lichte omzetverhoging was niets te merken in de resultaten. X-Fab zag de bedrijfswinst met 35% terugvallen tot 32,9 miljoen dollar, de nettowinst verschrompelde drie kwart tot 22,6 miljoen dollar. Topman Rudi De Winter rekent niet op een snel herstel, want de voorraadcorrecties zijn nog niet achter de rug. Maar zodra de klanten hun voorraden weer zullen aanvullen, acht hij de kans groot dat X-Fab recordverkopen zal realiseren. Want in de nieuwste wagens zitten steeds meer chips. Desondanks waagt hij zich niet aan een omzetprognose voor 2019.

