Exclusief voor abonnees WWF opent noodfonds 24 augustus 2019

Het Wereld Natuurfonds WWF start een actie om geld in te zamelen voor het Amazoneregenwoud. Storten kan via de website van WWF. "Het aantal bosbranden in Brazilië is dit jaar met 70% toegenomen in vergelijking met dezelfde periode in 2018: een nooit geziene stijging", klinkt het.

