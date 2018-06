WUYTS COLUMN | WK 2021 16 juni 2018

Laten we niet te streng zijn. Wellicht was mevrouw Véronique Fontaine wat verward na de ontgoocheling. Als schepen van Sport zag ze graag het WK wielrennen van 2021 in haar Geraardsbergen doorgaan en dat kon helemaal niet. 'De drie miljoen die de UCI ons vraagt kunnen we echt niet bijeenrapen.' Bleek dat zelfs een samenwerking met andere steden in de Vlaamse Ardennen het kostenplaatje niet kon dragen. Dat de UCI-bonzen in Aigle toch even steigerden, is begrijpelijk. De UCI onderhandelt niet met steden, ze doet dat met organisatiecomités. De UCI heeft Geraardsbergen dus helemaal niets gevraagd. Dat zo'n WK een smak geld kost, is overigens waar. Tussen de 17 en 19 miljoen euro. Daar is door stevige sportbedrijven ernstig over nagedacht. Vastgesteld is dat in de Vlaamse Ardennen voor zo'n investering geen financieel draagvlak bestaat. Moet die regio overigens nog meer als blikvanger dienen dan ze dat nu al doet? Ze palmt van eind februari tot begin april nagenoeg het hele voorjaar in. Met niet minder dan vier wedstrijden op WorldTourniveau. Dat volstaat. Voor Geraardsbergen schijnt de koerszon zelfs tot in augustus. Diepe finale in de Omloop, strategische plek in de Ronde, apotheose van de BinckBank Tour op de Vesten en volgend jaar een passage van de Tour. Bestaat een wielerstad die meer de ether haalt? Wat mij betreft mogen andere hoeken van Vlaanderen aan de wereld getoond worden. Vooral een regio die wat onderbelicht bleef. Die van het Leuvense bij uitstek. Gissingen en berichten vertellen dat de studentenstad een essentiële speler wordt. Officieel is echter niets. Het dossier gaat op dit ogenblik door de handen van de inspecteur financiën van de Vlaamse overheid. Zijn studie neemt tien dagen in beslag. Een netelige periode die geen lekken duldt. Zijn beslissing telt. Bij goedkeuring houden Golazo en Flanders Classics, de hoofdrolspelers van de vzw WK 2021, een persconferentie over de zogeheten bid. De aanbieding moet op 20 juli bij de UCI liggen. Op het WK in Innsbruck valt eind september de beslissing. Tegenspelers als Kopenhagen en Barcelona haakten al af. Een gunstig voorteken. Toch is een steengoed dossier essentieel. Na het zoutloze Zolder 2002 kan Vlaanderen zich geen nieuwe slappe vertoning veroorloven. Het 100ste WK in de geschiedenis moet een hoogfeest worden. Met memorabele wedstrijden. Tijdritten van Knokke naar Brugge zouden een goede zet zijn. Na het verlies van de Ronde verdient Brugge meer dan de Elfstedentocht alleen. Als het waar is lopen de wegritten van de Antwerpse metropool naar Leuven. 'Geen garantie voor een typisch Vlaams karakter, hoor ik opperen. Ik verwijs naar het slagveld op het BK 2010. 'Gebrek aan kasseistroken?' Graag een rijtje om uit te putten: de Steenrots in Kessel-Lo: een kilometer vals plat, de Doelestraat in Kortrijk-Dutsel: 800 meter door open veld, de zijkant van de Chartreuse in Holsbeek: ruim een kilometer bergop, Trolieberg: idem dito. Zei Jos De Wit, hét icoon van motards, me vaak: 'Oep een WK in Leiven komen gien 15 coureurs on den arrevei.' Jos heeft een punt. Al mogen het er voor mij gerust 10 meer zijn.

