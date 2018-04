WUYTS COLUMN | Saai wordt het niet, Nibali doet mee 14 april 2018

00u00 0

Dan overloop je grondig de deelnemerslijst en kom je hem weer tegen. De man die fonkelende verwachting wekt. Ik betrap mezelf op enige genoegdoening. "Vincenzo Nibali doet mee. Mijn zondag zal niet in saaiheid verloren gaan." Zoiets. Waar de atypische, want kalme, Siciliaan start, doet hij dat nooit om de hoop te vergroten. Ergens - het kan een markant punt zijn of een bizar niemendalshoekje - tovert hij wel een risicorijke aanval uit de mouw. Neem nu Milaan-Sanremo. Een sprong wagen nog voor de waterreservoirs op de Poggio. "Goed zot, meneer. Je reinste zelfliquidatie." Die eeuwige onderschatting. Ban ze maar. Nibali was, nog voor hij meesterdaler werd, laureaat in het tijdrijden. Twee keer brons op het WK. Bij junioren en beloften. Nibali won de Primavera niet omdat de rest aarzelde. Nibali deed dat met hardrijkunst en op onversneden klasse. Neem ook maar de Ronde. Hij moet de laatste edities uitvoerig bestudeerd hebben. Die van 2015 wellicht acht keer. Met Kristoff en - jawel - Terpstra. Niet de Kwaremont, maar de overgang Kruisberg-Hotond is het schakelpunt. De plaats van de lichte aarzeling. Dus ging hij daar. Dolgedraaid en helemaal stuk, maar gaan deed hij. Het ongekende tegemoet. Snel naar af, vanwege Terpstra. Maar zijn durf zette wel een stempel op Vlaamse grond: "Ik kom hier terug voor winst." Jawel, ook Nibali wil ze alle vijf. In nederigheid plakt hij zijn streven niet achter een hashtag. Een haalbare kaart? Sanremo heeft hij al wél op zak. Lombardije twee keer. In Luik was hij tweede. De Doyenne is de meest haalbare. En Roubaix? Wie durft na zijn begeesterende hellerit in de Tour van 2014 beweren dat hij daar kansloos is? Van een mensje van zestig kilo was die onvergetelijke passage je reinste kunst. Nibali kan het in de Hel alleen. In de Ronde zal hij hulp nodig hebben. Van wie? Colbrelli en Bole lijken wat dunnetjes. Dan zie ik meer brood in de aanwerving van Van Avermaet, Schaer en een paar andere volgelingen. Rik Verbrugghe, ploegleider bij Bahrein en schoonbroer van Greg, liet geen ballonnetjes, maar zeppelins op: de oliestaat heeft veel geld veil voor de komst van de Olympische kampioen. 'Win-win', zegt het cliché. Nibali zal Van Avermaet niet vaak in de weg rijden en in moderne tijden wordt het meerkopmannensysteem onontbeerlijk. In teams met zeven red je het niet alleen tegen het snel en efficiënt handelende Quick.Step. Meerdere opties in klassiekers, het is van moeten. En Verbrugghe zal die twee drieëndertigjarigen wel gezond verstand influisteren. Enfin, tot daar de toekomst-problematiek. In de Gold Race start Vincenzo voor de zevende keer. Een negentiende plaats in 2009 was zijn beste. Opwarmertjes voor Luik waren het. Dat kan nu anders. Wie zegt dat Nibali in de vernauwde slotfase niet stiekem een sluipweggetje vindt? In een periode van gulzigheid kunnen de AGR en L-B-L heus wel samen. Het WK in Innsbruck heeft hij ook besteld. En de Tour? Met een pak kasseien. Zonder Froome wellicht. Ach kom. Nibali is completer dan de Brit.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN