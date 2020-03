Exclusief voor abonnees Wuyts COLUMN | Onrust en chaos 07 maart 2020

Voorkomen of genezen? Ziekte zoeken of verspreiding voorkomen? Het virusbeest spuugt tweespalt in peloton en publiek. Gepassioneerde liefhebbers willen koers. Risico of niet. Managers en bezorgde artsen schrappen nu ook Parijs-Nice. Ik volg hun denkpatroon. Uit ethische overwegingen, uit medische overwegingen. Zo'n peloton is een internationaal gekleurd exportproduct. De samenstellende elementen komen uit wereldhoeken waar corona veld wint en verzamelen zich in hotels, autobussen en op start- en aankomstplaatsen. Een deel van dat peloton ontsnapte uit de quarantaine van Abu Dhabi in de UAE Tour. Zonder op testresultaten te wachten. Zijn zij drager? Weten ze niet. Zonder symptomen kiezen ze toch voor de koersdrang. Verantwoord is anders. Mijn respect voor managers als Plugge, Ochowicz en Brailsford. Grote leiders staan boven sportieve klappen, ze geven prioriteit aan gezondheid van renners, staf en publiek. Besmetting doet immers isoleren en legt een hypotheek op wat eventueel in het voorjaar volgt. Het vergt verdomd veel moed om een edelsteen als Parijs-Nice te laten liggen. Stel je in de plaats van Bernal, Simon Yates, Lopez, Soler, Pogacar of Roglic. Stuk voor stuk gewezen of potentiële winnaars van de Koers naar de Zon. Hun eerste seizoensdoel van WorldTourformaat is naar de haaien. Denk ook aan Van Avermaet, Van Aert, Lutsenko, Durbridge, Rowe en Philipsen. Hun opstap naar het topniveau voor de kasseiklassiekers is opgebroken. Ik besef dat in moderne tijden een vervangende stage soelaas brengt. Drie blokken van drie dagen intensief trainen met telkens een rustdag ertussen benadert de waarde van een rittenkoers. Totaal evenaren kan niet. De intensiteit van Tirreno-Adriatico en Parijs-Nice ligt extreem hoog. Wie de E3 wil winnen moet daar een paar keer voor winst gevochten hebben. De afhakers staan met andere woorden voor een onzekere inhaaljacht. Zij die zondag in Plaisir van start gaan, liggen straks een dikke streep voor. De Lotto's Gilbert en Degenkolb, de Quick.Steppers Asgreen, Declercq, Lampaert en Stybar krijgen een surplus. Want zegt Lefevere: "Wij volgen de richtlijnen van de organisatie en de lokale autoriteiten." Organisatie? Moedig zijn zij die tegen de wil van het almachtige ASO inroeien. Autoriteiten? De burgemeester van Nice schrapte de slotdagen van het uiterst populaire carnaval. Handelsbeurzen en tentoonstellingen moesten er ook aan geloven. Mocht corona de Promenade des Anglais en omgeving inpalmen, dan wil ik nog zien of die lastige ritten in en om Nice doorgaan. Kasseimannen zullen daar niet moeilijk over doen. Op vrijdag houden zij het wel vaker voor bekeken. Zicht op topvorm is dan al een feit. Parijs-Nice laten doorgaan schept met andere woorden ook ongelijkheid. En laat me daar nu een hekel aan hebben. Ik heb gewacht, dagen gewacht, op een signaal van de UCI. De zogeheten wereldorganisatie keek in hoge mate toe en ondernam niets. Een opschorting van alle koersen tot pakweg 20 maart had duidelijkheid en gelijkheid gebracht. Jammer, maar helaas. Ik begrijp dat Coronatijden het denken confuus en angstig maken. Zekerheid sijpelt overal weg. Bevriende artsen schatten het aantal besmettingen bij ons over drie weken op duizend. Wat dan, E3 en Flanders Classics? Wat dan, overheid?

