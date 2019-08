Exclusief voor abonnees Wuyts COLUMN | El Rey 31 augustus 2019

00u00 0

De meute op de Spaans muren is ooit groter geweest. Ik schat het aantal moedige supporters op Mas de la Costa op zeshonderd. Ruim de helft gehuld in een azuurblauw shirtje met een witte, kromme M op. Dat dragen ze voor één man, voor de held van Movistar. Kinderen, vrouwen, jonge kerels en gerimpelde mannetjes dragen Alejandro Valverde in het hart. Hij zit daar bij ouderen onwrikbaar. Ze weten dat hij sinds 2003 niet met winnen gestopt is. Hun geluksroes duurt nu al zestien jaar. Hij is hun Spanjaard. Hij is de laatste Spanjaard. Ze raadplegen de top 10 van de Vuelta-rangschikking en vinden alleen hem. Zijn concurrenten van weleer - Heras, Nozal, Mancebo, Sastre en Rodriguez - liggen al jaren op de divan. Jonge gelukzoekers als Soler, Arcas en Carretero ondergaan zijn wet. Die van de oude meester met de eeuwige jeugd in hart en benen. Het ooit zo rijke Iberische wielerheil kwijnt weg. De wereldkampioen overleeft. Valverde teert op onvergelijkbaar talent, op niet te evenaren werkijver. Collega's trainen één keer per week zes uur, Valverde doet dat om de twee dagen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis