Het is best mogelijk dat we morgenavond in een nieuwe wielerrealiteit zijn beland. Aan het eind van Gent-Wevelgem kan de absolute top van het profpeloton een eminent lid rijker zijn. Mathieu van der Poel start namelijk in zijn eerste klassieker en dat kan niet zonder gevolgen blijven. Zoals ik dat al een paar keer in uitzendingen zei, is het niet uitgesloten dat het fenomeen uit Kapellen zelfs meedoet voor de hoogste prijzen. Wees gerust, ik wik bij deze voorspelling mijn woorden. Commentatoren zijn meer dan managers bevreesd om een jongeling prematuur de hemel in te prijzen. Ongepaste vergelijkingen worden bewust onderdrukt. Bij het WK voor junioren heb ik bij de lofbetuigingen aan het talent Evenepoel de naam Merckx angstvallig gemeden. Ik ga die naam ook niet uitspreken mocht Mathieu van der Poel naar Wevelgem alles op een hoopje rijden. Merckx is een onevenaarbaar monument en daar blijf je tot nader inzicht af. Maar dat de Nederlander zal opvallen, staat buiten kijf. Hij bezit de lichamelijke en mentale gaven om aan debutantenstress te weerstaan. Sagan, Van Avermaet, Naesen en Viviani: Mathieu zal bij die klinkende namen heus niet flippen. Hij zal de heren minzaam groeten en tien passen verder even de schouders ophalen. Faalangst heeft deze jongeman alleen als hij na drie verliesbeurten op rij dan toch wereldkampioen cross moet worden. Gent-Wevelgem daarentegen is als het nieuwe plunje dat hij begeerlijk mag aantrekken. De koers zal hem passen als een T-shirt met levendige print en een strakke jeans daaronder. Niet te zwaar voor een eersteling, uitdagend met die dubbele Kemmelklim en speels in de kindertuinen die de Plugstreets zijn. Vraag is niet of Van der Poel daar lost. De vraag moet zijn wie hem daar in al zijn handigheid gezelschap kan houden. Als geboren lefgozer zal hij niet op een prik zien. Van der Poel heeft de 'flits', dat fenomenale vermogen om de snelheid met een ruk de hoogte in te gooien. Hij heeft bovendien een recuperatievermogen dat beter gerodeerde mannen als Stuyven en Benoot hem nu al benijden. Komt daar nog bovenop dat hij in een sprint met een uitgedund groepje niet kansloos is. Wie niet overtuigd is, verwijs ik nogmaals naar het YouTube-filmpje met de ontknoping van het NK op de weg. De finale gecontroleerd, Van Poppel geliquideerd en feilloos de snelsten van Nederland naar de verdoemenis gesprint. Van der Poel klaarde de klus na 221 overwegend vlakke kilometers. Frisser in het geheugen: zijn stuntwerk in de Grote Prijs van Denain. Daar rommelde hij tot de laatste kassei kantelde en hield hij met grote sier een sprintende meute van zich af. 'Straffe kost, zelden gezien,' sprak getuige Nick Nuyens. Spreekt voor zich dat Gent-Wevelgem andere koek is. De tegenstand is vier keer zo sterk, de afstand dertig kilometer langer. Het zesde uur doet vreemde dingen met een jong koerslijf. Geen paniek. Performance manager Kristof De Kegel trok een strakkere lijn in de opbouw van frivole Mathieu. Hij improviseert wat minder en kan heus tegen een stoot. Top vijf in de Vanackerestraat? Ik sluit het geenszins uit.

