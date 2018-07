Wuyts COLUMN | Voor Froome, met begrip 28 juli 2018

00u00 0

Zouden ze voldaan terugblikken, zij die al die dagen in deze Tour Froome uitjouwden? Hem met bier overgoten. Hem in volle inspanning een klap verkochten. Hem als een stuk straatvuil vertrappelden. Hem als dat even kon naar het leven zouden gestaan hebben. Wat is toch onder het volk gevaren dat een mens als onaanvaardbaar wordt bestempeld? Is het de verkramping van een gefrustreerde generatie? Zijn het anonieme amokmakers die genoegen scheppen in het opruien van de kudde? Mag die van dwaasheid kolkende massa ervan verdacht worden het grote gelijk te hebben? Voor een goed begrip, bij Armstrong hadden ze dat wel.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Froome

sport

sportdiscipline