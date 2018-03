Wuyts COLUMN | Benoot en Wellens, een investering 10 maart 2018

Het besef dat de wereld er in een handomdraai anders kan uitzien, is hartverwarmend. Verandering maakt de beleving pas interessant. Zie de wielerploeg Lotto-Soudal. In het bestek van een week mag het gezanik over een gebrek aan trefzekere krachten uitsterven. Wie durft Paul De Geyter en Marc Sergeant de irriterende vraag nog stellen? 'Moet niet dringend geïnvesteerd worden in nieuwe kopmannen?' Na de demonstratie van Tiesj Benoot in de Strade Bianche en het zelfzekere punchgedrag van Tim Wellens in Parijs-Nice wordt dat een overbodige oprisping. Komt daar nu nog bij dat Benoot ook in Tirreno-Adriatico fanatiek aan het front strijdt. Dan is gewag maken van weelde niet eens absurd. Mannen van 23 en 26 reken ik nog altijd bij 'jongens'. Met een ruime lichamelijke progressiemarge. Maar vooral met een maturiteit waaraan grote leeftijdsgenoten van nu en vroeger niet kunnen tippen. Intelligent als ze zijn, houden Wellens en Benoot de behoefte aan decompressie wel klein. Uitspattingen zijn simpelweg ondenkbaar. Dat hun uitslagen over vijf jaar weer moeten geëvalueerd worden is een misplaatste gedachte. Die twee kunnen de zuiverheid namelijk aan. Ze bestaan, de sporters die uitzonderlijke voorschriften pertinent afzweren. Sterker nog, in hun open strijd tegen versterkende middelen verdienen ze zelfs de steun van invloedrijke opiniemakers. Als Benoot en Wellens zeggen dat ze bij aanzetten tot misbruik prompt ander werk zouden zoeken, geloof ik ze. Bij deze generatie leeft meer normbesef dan bij tal van vorige. Benoot en Wellens gaan voorop en hebben in die optiek een voorbeeldfunctie. Zij kunnen die aan. Ook al omdat ze de gave van het geduld hebben. Een visie op lange termijn die ook manager Sergeant naleeft en uitstraalt. Het loont de moeite talenten het wachten te leren en niet onnodig onder druk te zetten.

