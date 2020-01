Exclusief voor abonnees Wuyts COLUMN | Nys en Nijs 18 januari 2020

00u00 0

Het was nog vroeg om over Nys te schrijven. Zonen van roemrijke vaders vangen al wind genoeg. 'Makkelijk, als je zo'n pa hebt, meneer.' Standaardzinnetje. Oordeel uit afgunst. Nog meer van die onzin viel te vermijden. Te vroeg de loftrompet steken, wekt nog meer ergernis. Daar stapte ik woensdagavond van af. Ik zag DNA Nys en voelde bij drie scènes verwondering. Thibau, 17 jaar jong, reed vanuit een onmogelijke hoek fluks een zuiderse zandheuvel op. Een opgejutte Toon Aerts bracht tot twee keer toe een mislukte imitatie. Toon schoot tekort in durf en techniek. Zoon Nys genoot opvallend ingetogen. Thibau mocht vervolgens in de volgauto van Telenet-Baloise. Om van de hectiek van een profkoers in het Hageland te leren.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Thibau Nys