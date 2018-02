Wuyts COLUMN | Seps helse zoektocht 24 februari 2018

Wees gerust, Sep zal opvallen. Herkenbaar van 8 tot 88. Hij draagt een plunje waar ons moemoe nog mee naar haar laatste bals trok. Zalmroze en watergroen. Zoals de krijtjes die ik van mama kreeg om mee op het bord met telraam te krassen. Flets pastel van de jaren zeventig. Was de ontwerper van Education First in een wazige bui? Fan van David Hamilton? Ik zag nooit een trui zo haaks op het karakter van het mannetje staan. Een Vanmarcke staat toch voor weerbarstigheid, voor eigenzinnig- zinnigheid? Voor vuurrood met zonnegeel?

