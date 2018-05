WUYTS COLUMN | Koning Zoncolan 19 mei 2018

00u00 0

Gedrochten worden geboren in afgunst. Het is de nijd die tot absurditeiten leidt. De Ventoux was al een mysterieuze gluiperd en de Mortirolo een onmenselijk kruipkasteel. Toch werden beide ooit mythische beklimmingen speeloorden voor duizenden fietstoeristen. Op de minuscule verzetjes van nu rijden vrouwen en mannen er deuntjes fluitend naar boven. Plezanterietjes zijn het nog, meer niet. Dus kwamen de Spanjaarden in '99 met de Alto de El Angliru voor de proppen. 'De Hel', titelde een sportkrant toen. Een understatement. Ik nam je reinste onzin waar. Verzin acht naadloos aan elkaar geplakte Muren van Hoei en maak het geheel nog steiler. Waanzin. José-Maria Jimenez won strompelend. Dat was even bijzaak. In het dalen deed menig volger het in de broek. Versnellingsbakken sneuvelden. De Asturische berg was een rookpluim. 'Nooit meer de Angliru', klonk het eensluidend. Sprak voor zich dat hitsige Italianen dat anders zagen. Zij wilden de eer van nog erger. In hun spreekwoordelijk gat gebeten ontdekten ze in de godvergeten uithoek van Friuli een ingedommelde draak. Zoncolan heette dat schubbige spartelding. Ook daar reden we in 2003 op. Het moet gezegd: onze auto gromde alleen in de slotkilometer. Wij vonden de Angliru lastiger. Contador zou dat later bevestigen. Italiaanse gemzen uiteraard niet. Die beoordelen hun zwaar oplopende wormgat als veeleisender. Ieder zijn chauvinisme, nietwaar?

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN