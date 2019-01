Wuyts COLUMN | Wees een vent, Tom Dumoulin 05 januari 2019

Buitengewoon plaatje in de vrijdagkrant: de mooiste renner in het peloton draagt nu ook de mooiste trui. Tom Dumoulin in Ferrari-rood en witte Carpano-strepen over borst en buik. Daar blinkt de perfectie. Zo'n trui ruil je alleen in voor effen geel. Helaas was daar de ontluisterende titel: 'Dumoulin gaat vol voor de Giro.' En ik die dacht dat 'de Tour van Tom' hét verhaal van 2019 moest worden. 'Dumoulin nekt finaal de hegemonie van Sky.' Zo zag ik dat al op een doek op de Champs-Élysées. Niet dus.

