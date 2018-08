WUYTS COLUMN | Italiaanse drama's 04 augustus 2018

00u00 0

Vincenzo Nibali stelt het beter. Zo zeggen de Italiaanse kranten dat. Vloeibaar cement uit een spuit vulde het deukje in zijn tiende wervel. Hij peddelde gisteren wat op de rollen. Vandaag doet hij dat op de weg. Voor een goed begrip: van die cementspuit gaat Nibali niet sneller fietsen. Het gaatje van de dikke naald zal hem alleen aan het onrecht herinneren. Dat van het abrupte afscheid van de Tour. In treurnis, want volkomen buiten zijn wil om. Ik zag zijn tranen bij het strompelen. Een traumatische scène. Ik zag namelijk nooit eerder tranen bij de Siciliaan. Ik begrijp dat hij een klacht indient. Iemand moet Prudhomme en trawanten met de neus in hun onkunde drukken. En afkooksels van Bengaalse krijgers of onbeholpen nadarfotografen voorgoed laten bannen. Ik steun Nibali en hoop hem op 25 augustus in de Vuelta weer te zien.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN