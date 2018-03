Wuyts COLUMN | Kwiatkowski in zijn Siena 03 maart 2018

Vorig jaar mocht ik in Maastricht voor deze krant Michal Kwiatkowski interviewen. Na zijn persconferentie probeerde ik hem voorzichtig te benaderen. Hoefde niet. Hij stapte zelf op me af en begroette me met mijn voornaam. Hij zag de verbazing en legde met die innemende glimlach van hem uit hoe vertrouwd hij met Sporza-stemmen was. Van de streaming online begreep hij niet alles, maar stak hij toch een dosis Nederlands op. Een aanvulling van het ongetwijfeld pittige vocabularium uit zijn Quick.step-tijd. Zijn open blik en wervelende Engels maakten de babbel naast prettig ook leerrijk. Daar sprak een intelligente jongeman. Een kerel met zin voor cultuur. Die blij was door zijn stiel de wereld te ontdekken. De schoonheid van het landschap, de finesses van de stad. Over hoe hij historische gebouwen monsterde en daar notities bij nam. 'Jammer dat ik de tijd niet kreeg in Siena het Palazzo Pubblico te bezoeken.' Dat reserveerde hij voor na zijn carrière. Want eerst had hij nog veel te leren in de koers. Ik zag hoezeer de seigneur Kwiatkowski contrasteerde met de bonk Sagan. Die zou in Siena na de Strade wel even gedag zeggen om dan sito presto weg te wezen. Ik stelde me voor hoeveel beter Michal Kwiatkowski in dat ravissante decor van de Piazza del Campo paste. Hoe hij, de uitgesproken edelman van het peloton, bij voorkeur de palio - de zegewimpel - mocht ontvangen. Twee keer al stond hij daar respectvol te pronken op 's werelds mooiste stadsplein. De laatste keer na een weergaloze overmeestering van de Belgen Van Avermaet en Wellens. De eerste keer na een slopend duel met - wie dacht u? - Sagan. De Slovaak wist vorig jaar maar al te goed dat hij op de Via Roma met de verkeerde man risico's nam. Sagan verloor Milaan-Sanremo niet zozeer door overmoed. Hij verslikte zich in de sluwheid van ouwe vriend Kwiat. Neen, de Pool zal in het aantal zegepralen de Slovaak nooit benaderen, maar in het uitkienen van kwaliteit heeft hij weinig concurrentie. Zie vorig jaar de Strade, Sanremo, de Clasica San Sebastian en ei zo na de Gold Race. Maar die haalde hij eerder binnen. Zoals ook de E3 Harelbeke en twee wereldtitels, eentje per ploeg en een individuele. Kwiatkowski is pas 27. Noteer maar: er komt nog. Nog veel. Van alle overwinningen in de februarirondjes was de zijne veruit de meest indrukwekkende. In de Ronde van Algarve reed hij Thomas op anderhalve, Van Garderen op twee minuten. Ik vrees dat deze Kwiatkowski zelfs voor toplieden ontluisterend sterk wordt. Hij komt in april naar de Ronde. Hou je vast. Hij was daar bij zijn debuut in 2013 al de revelatie. Bij Team Sky houdt men voor de Tour Thomas achter de hand. Als stand-in van een mogelijk geschorste Froome. Verkeerde inschatting. Doe maar Kwiat, Brailsford. Die was driekwart van de vorige Tour al beter dan zijn kopman. Maar vraag ik me nu af: wie beent straks op de steile Via Santa Caterina in Siena Michal bij? Ik vrees dat het antwoord kort en eenvoudig klinkt.

