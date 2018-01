Wuyts COLUMN | Wat sneller graag, meneer Lappartient 27 januari 2018

'Ik klaag niet, ik handel.' Zo sprak de heer Lappartient. Daadkrachtig handelen? Hadden die van de UCI al een decennium geen weet meer van. Lappartient werd prompt als voorzitter gekozen. En voorganger Cookson gestuurd naar waar hij best gedijt: een diepe winterslaap. De kleine Lappartient, David is niet toevallig zijn voornaam, zette een to-dolijst neer om van te duizelen: de dopingstal uitmesten, corticoïden en andere grijzezoneproducten op de verboden lijst zetten, pijnstillers bannen, een orgaan voor medisch toezicht oprichten, motortjes onmogelijk maken, een onderzoek naar matchfixing voeren, de WorldTour afslanken en organisatoren prijzengeld voor teams doen betalen. Poeh! Gun me even de kans naar adem te snakken. Zelden zo veel doelstellingen uit één man horen rollen. Als die allemaal gehaald worden, maak Lappartient dan president voor het leven. Voor ik dat vergeet: Lappartient wil de wereldomzet van de wielersport - 600 miljoen euro - drastisch verhogen. 'Koers is toch de sport met het grootste groeipotentieel ter wereld.' Patrick Lefevere verslikt zich in zijn calvados. De West-Vlaming zoekt al twee legislaturen vergeefs naar nieuwe sponsors. Maar enfin, met David Lappartient wordt het beter. Nu u het me suggereert: van gestalte en toon heeft hij veel van gouwgenoot Hinault. Die sprak even kloek, maar handelde ook snedig. Lappartient heeft aan het eind van zijn vierde bewindsmaand al veel uitgesteld. De nieuwe detectiemethode voor motoren zou in januari al klaar zijn. Niet dus. Ex-wielrenner en ingenieur Jean-Christophe Péraud komt er pas op 21 maart mee op de proppen. Nu, twee maanden respijt kunnen we wel gunnen. Minder verteerbaar is lamlendigheid in de strijd tegen corticoïden. De uitermate geliefde ontstekingsremmers zijn in deze rubriek al vier jaar bron van ergernis. Met toelatingsvoorschrift worden ze nog steeds op grote schaal toegediend. Zonder ook. De uitslag van het WK cyclocross zal met zekerheid door die ranzige middelen beïnvloed worden. Lappartient wil ze zoals vermeld in samenspraak met het WADA op de zwarte lijst, maar vreest 'de macht van de corticoïdenindustrie.' Kom nu, meneer Lappartient. Wees een moedig man. Wie een ontsteking heeft, moet rusten. Dat is overigens een stuk gezonder dan het nemen van verdoezelaars van ontstekingssymptomen. Die boel had al veel langer moeten opgeruimd zijn. Idem dito, slaapverwekkers als Tramadol en Contramal. Ze stillen de pijn, maar stichten onheil in het peloton en maken mensen afhankelijk. Ik ben het beu jongelui over asfalt te zien schuiven. Snelheid van regelgeving is geboden. Van matchfixing gesproken. Het is goed dat Lappartient die voetbalpraktijken ook met wielrennen in verband brengt. Een pluim daarvoor. Mag ik aannemen dat de Bretoen ook van cyclocross houdt? Daar prijken met Napoleon Games, Circus, Bingoal al zeker drie sportgokbedrijven als sponsornamen op truitjes. Ik beweer niet dat ze kwaadwillig zijn, maar imagoversterkend zijn ze niet. Helemaal onbegrijpelijk is de wachtprocedure in de zaak Froome. Dat de Brit recht op verdediging krijgt, is juridisch onwrikbaar. Ernstiger is dat de UCI volgens Lappartient 'geen deel uitmaakt van de procedure.' De afhandeling is voor het onafhankelijke CADF, nog een antidopingstichting. Of weer een traag orgaan erbij. Het verdict valt mogelijk na een jaar. U leest het goed: een JAAR. Mocht Froome na winst in Giro en Tour toch gestraft worden, dan is de schade niet te overzien. Dan kan de omzet van 600 miljoen naar af. Kan de president van de UCI dan niet sito presto een tijdelijke schorsing eisen? Of die tenminste nu in een regelaanpassing gieten. Op de knieën gaan voor Sky-baas Brailsford en hem beleefd om een zelfschorsing vragen, is pas armtierig. Een ambitieus gezagsdrager onwaardig. Dat Lappartient in fase één voor de dialoog kiest, verdient wellicht respect. Als die echter niets oplevert, moet de Fransman een instrument hebben om terstond in te grijpen. Liever vandaag nog dan morgen.

