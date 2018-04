WUYTS COLUMN | Sagan, een sleper? 07 april 2018

Parijs-Roubaix is de heilige graal en gaat wellicht daarom integraal. Van tien tot bijna zes zit ik in de open tribune. Op dat enge stekje, met een sjaal om en een muts op. Ochtendwind verkleumt het lijf. Dus schurk ik wat tegen Vannieuwkerke aan. Een mens geeft veel om warmte. Een uur voor antenne denk ik dan na over wat komt en al gezegd is. Over de laatste kans en zo. Het liedje van elk jaar. Een deuntje op de niet aflatende draaitafel. Ik haal eruit wat de dans ontsprong: "Sagan is een sleper." Uit de mond van Boonen wordt dat makkelijk waar. Het oordeel van een kampioen, vers uit het peloton dan nog, wordt in gauwte ernstig genomen. Een 'sleper'. Alleen al de dedain in dat woord stoort me. Laat me nu al diepgraven in wat ik zondag zal bedenken. Een beperkte kleine historiek van het onpeilbare wezen Sagan. Is hij niet dat moedige jongetje van twintig dat in 2011 in Parijs-Nice twee keer alle sprinters uit het wiel kletste? In Aurillac na een wel zeer gewaagde solo van twee kilometer. Ik dacht toen aan lef. Niet aan slepen. Twee jaar later zag ik die dekselse Slovaak Van Avermaet en andere martelaren in Wevelgem van de kop af uit het wiel rijden. Van de Kemmel tot Menen had hij vijftig percent van het werk opgeknapt. De aspirant-volgers werden nog voor de Vanackerestraat roemloos afgemaakt. Slepen?

