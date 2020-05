Exclusief voor abonnees Wuyts COLUMN | De Ronde van Vlaanderen light 02 mei 2020

00u00 0

Met een tweede coronagolf in gedachten nemen we aan dat op 18 oktober het aantal samenscholenden op maximaal 100 zal liggen. Mits toepassing van social distancing uiteraard. Het cijfer voedt de gedachte dat een teamvoorstelling in Antwerpen uitgesloten is. Tenzij in de live-uitzending Linde Merckpoel haar draaiboekvragen van achter een plastic scherm leest. Wat pit zaait pret, toch? Na het solitaire startschot van De Wever zal de gekrompen karavaan zich onwennig op gang trekken. Op weg naar de dorpen van de Ronde, waar burgemeesters wekenlang het thuisblijven zullen gepropageerd hebben en waar ongezien talrijke ordediensten met de rug naar de renners belangstellenden zullen observeren. Boetes zullen kwistig uitgedeeld worden. In Sint-Niklaas, Hamme, Berlare, Aalst, Erpe-Mere, Herzele én Zottegem. Inderdaad, 7 stuks. In coronatijden zullen economen gewag maken van gigantisme. Toch zal in Hamme een waterzonnetje schijnen bij het ontwaren van de familie Van Avermaet. Of die Greg in een oranje trui zal zien, is zeer de vraag. Is CCC tegen dan al uitgebloed? Zou de UCI hem toelaten in neutraal wit? Enfin, in Mere wuiven het schepencollege en Lucien Van Impe naar de heli. Onze laatste Tourwinnaar werd een keertje dertiende in de Ronde. Een glimp in de karavaan: cameraatjes in volgauto's tonen één nagelbijtende ploegleider. Achter een mondmasker. Een assistent is corona-ongewenst. Zoals in Amerikaanse taxi's opereert een mecanicien achter plexiglas. Plexiglas? Zou dat dan nog voorhanden zijn?

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen