WUYTS COLUMN | En nu, Greg Van Avermaet? 30 juni 2018

Ik hoor het José De Cauwer nog zeggen in de rechtstreekse van het BK in Binche: "Vanaf nu zullen we de beste Van Avermaet zien." Vanwege uitstekende benen na een intensieve klimstage. Dan is fase één van de wederopstanding danig in het honderd gelopen. Van Avermaet kwam in Henegouwen niet in het stuk voor. "Toen Gilbert aanzette, moest ik passen", zei hij eerlijk. Om dan weer fletse moed te tappen in het zinnetje: "Maar ik had wel de benen om te winnen."

