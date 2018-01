Wuyts COLUMN | Albert Zweifel, de grootste onder de Zwitsers 20 januari 2018

Wat volgt, is nostalgie. Het genoeglijke wentelen in grandeur van weleer. In de waan dat die zo veel mooier was dan het navelstaren van nu. De periode waarin crossland vooral in Zwitserland lag en renners van bij ons daar verbouwereerd naar hard bellengelui luisterden. Met 20.000 waren ze, de aanhangers van Thomas Frischknecht, Beat Breu of Beat Wabel. In de jaren 90 was iedere alpenwei nog een Tomorrowland. Ver echoënd enthousiasme. Niet Koksijde maar Wetzikon was toen het mekka, het Wengen van de cyclocross. Tot het mountainbiken furore maakte en de crossgrond deed wegspoelen naar de diepste afvoerbuizen. Wetzikon ging in treurnis het hoekje om. Ook Dagmersellen, die andere klassieker, werd op 26 december jongstleden een laatste keer opgevoerd. Zelfs ambassadeur Albert Zweifel gaf verstek. Op de plek waar hij in 1988 afscheid nam. Albert wie? Voor jongere lezers: Zweifel werd vijf keer wereldkampioen bij de profs. Evenveel als Dufraisse en Longo, één keer meer dan Liboton, twee meer dan De Clercq en Vervecken. De nu 68-jarige boerenzoon uit Rüti werd in Vlaanderen wat makkelijk als tussenpaus bestempeld. Baas in het interregnum, dat tussen Eric De Vlaeminck en Liboton. In Zürcher Oberland en een eind daarbuiten was de roodharige kerel met de gezonde blos nog bij leven een legende. Minzame man, beest op de fiets. Aanspreekbaar voor iedere journalist, onbereikbaar als tegenstander. Zweifel klom, daalde en liep vooral beter dan zijn tijdsgenoten. Aan de nochtans begiftigde Peter Frischknecht, Hermann Gretener en Gilles Blaser had hij in eigen land geen partij. Met negen Zwitserse titels is hij recordhouder. En zal hij dat nog een eeuwigheid blijven. 'Koning van de ploeterpartijen' klinkt niet mis maar doet Zweifel oneer aan. In Hannover '77 werd hij wereldkampioen op een technisch circuit dat Eric De Vlaeminck als het zijne bestempelde. Eric werd daar in zijn te vroege nadagen derde. Amorebieta '78 en Saccolongo '79 waren wel je reinste plensbeurten. Zelden werden diepere groeven getrokken. De essentie speelde zich meer naast dan op de fiets af. De nochtans compacte Zweifel had een mager stel benen. Zijn smalle dijen evenaarden die van lopers uit Keniaanse hooglanden. Lichtvoetiger was niemand. Die eigenschap zou hem van pas komen nadat hij al volkomen afgeschreven was. Zweifel was bovendien inventief. In Dagmersellen nam hij aan de voet van de Chrüzberg telkens een vederlichte fiets met vaste pignon (zonder versnellingen) en zonder pedaalriempjes. Hij schoot als een sneeuwhaas de berg op en stond daar het alternatieve tuig weer aan zijn mecanicien af. Tegenstanders plozen na de nederlaag uren het reglement uit. Tevergeefs. Pientere Albert had zijn huiswerk lang vooraf gemaakt. Bij de vraag naar de zwartste dag in zijn bestaan, aarzelt hij geen seconde: het WK in Wetzikon '80. In zijn buurgemeente reikten de verwachtingen hoger dan de Jungfrau. Een gestresseerde Zweifel werd in de slotronden overmeesterd door de jonge Liboton en eindigde naast het podium. De aanhef voor een begrafenisstemming. En de stille, trage gang richting dal. Tot in '86 aanhoudende regen van Lembeek een modderbad maakte. Een ontstemde Liboton verzoop, de John Ngugi onder de Zwitsers trok het soepelst de hielen uit het slijk. De 37-jarige Zweifel zette met een vijfde wereldtitel een onverwachte kroon op zijn werken. Die bevatten ook 14 deelnames aan de Ronde van Zwitserland. Nog een record. In de editie '76 reed Zweifel na een botsing met een toeschouwer in pijn nog 40 kilometer tot de streep. Diagnose: een schedelbreuk. Na zijn carrière deed hij 28 jaar aan fietsenverhuur op Mallorca en haspelde 12.000 km per jaar af. Een recente wervelbreuk belet hem niet zijn 17 jaar jongere vriendin levenslustig en gretig te houden. Voor Zwitserse opvolging rekent hij voorzichtig op junior Loris Rouiller. En vurig op het grote hervormingsplan van de UCI.

