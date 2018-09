WUYTS COLUMN | Meeleven met Wout 01 september 2018

Wout van Aert is de goudklomp. De 24-karaatsstaaf waar bricoleurs, opgedirkte kruideniers en nu ook een Nederlandse vakantieverkoper zich willen in spiegelen en vol willen van vreten. Roompot is heus niet geïnteresseerd in Arjen Livyns, Stijn Steels of Sean De Bie. Roompot werd ook niet verleid door de schichtige oogopslag van Nick Nuyens, nog minder door de zwart glimmende haardos van Chris Compagnie. Adelbrieven van hoogstaand management kunnen die warenhuishouders niet voorleggen. Hun beleid bij Veranda's Willems-Crelan was daarvoor te confuus, te krampachtig. Een opstapeling van blunders zorgde ervoor dat Wout van Aert in een jaar alle vertrouwen kwijt was. Verzorger Wesley Theunis en maatje Tim Merlier hadden snel genoeg van alle gehannes en kozen eerder voor een hardere, betrouwbare ondergrond. Niels Albert kleedt het hoffelijk in, maar ziet geen perspectieven in een toekomst onder Nederlandse vlag, in een omgeving waarin hij snel zou wegzinken. De getrouwen vluchtten en Wout zit nu vast in een niet gekozen kamp.

