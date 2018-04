WUYTS COLUMN | Luik is Hoei niet 21 april 2018

In de waan van de dag kan het oordeel niet snel genoeg vallen. Spuiden na de Waalse Pijl nochtans ervaren monden: het aureooltje van Wellens is nog niet zo groot, maak Vanendert maar kopman voor de Doyenne en de leeftijd speelt Valverde parten. Dat allemaal op grond van een unieke krachtoefening van 800 meter. Ik mis zin voor overzicht. De ontknoping van een Waalse Pijl laat zich niet simpel uitbreiden tot een gelijkaardig verloop in Luik-Bastenaken-Luik. Onderweg naar Ans vergt de eindeloze afstand een grotere motor. Op de slotklim daar zet een profrenner vermogen makkelijker om in snelheid. De Waalse Pijl is een kortverhaal, de Doyenne een lijvige roman. Jelle Vanendert, auteur van een fraaie muurbeklimming, kan in Luik ervaring voorleggen. Hij reed de koers tien keer uit. Vijf keer haalde hij de top twintig. Een luttele keer de top tien. Tiende in 2012. Jelle was al die jaren in de eerste plaats onze eerredder naast Gilbert. De man die het voor kijkers toch zinvol maakte naar de uitzending van de grote geeuw te kijken. Met al zijn ervaring weet Jelle wel hoe dodelijk de combinatie Roche aux Faucons, Saint-Nicolas, Ans kan zijn. Van het lastige teveel. Vanendert is daar op zijn best in een dienende rol. Zijn vrijheid ontstaat pas bij duidelijk falen van Wellens of Benoot. Sleutelen aan de hiërarchie zou geen goed idee zijn. De twee jongemannen zijn de toekomst van Lotto-Soudal. Hen degraderen voor de laatste lenteopdracht zou hun psyche alleen maar ontwrichten. Speel ze uit op hun sterkte. Benoot heeft benijdenswaardig veel lengte in zijn aanval. Valverde noemt hem niet toevallig het grootste talent na Van Avermaet en Gilbert. Hij zag hem als bevoorrecht getuige in de Strade ijzersterk wegrijden en wegblijven. En Valverde zal over de lastigheidsgraad van de Toscaanse heuvels echt niet miezerig doen. Hij werd in Siena afgepeigerd vierde, op 1'25" van Benoot. Een kampioen vergeet zo'n bolwassing niet. Bewaar Wellens maar voor de diepe finale. Het duurvermogen heeft hij. Zie de Amstel. En zijn punch is duidelijk pittiger dan vorig jaar. De solo van tien minuten in de Brabantse Pijl was van een hoog gehalte. Maak daar in Ans zeven minuten aan de hoogste wattages van en besef dan dat Wellens podiumrijp is. Winnen is veel gevraagd. Er is zenuwpees Alaphilippe. En er is 'den ouwe'. Voor mij nog altijd de topkandidaat. Vier keer winst, acht keer podium in twaalf beurten, Valverde schat in het Luikse elke lopende meter perfect in. Neen, ondanks twee moeren in zijn linkerknie zit er nog geen sleet op. Valverde draagt nog altijd de autoriteit in zich. Zijn ploeg doet dat niet meer. De gebroeders Izaguirre, Jesus Herrada en Dani Moreno zochten elders emplooi. Ondanks zijn onverdroten inzet kan Landa die leemte niet in zijn eentje opvullen. Valverde verschoot naar Hoei teveel kruit in het zelf sluiten van openingen. Als hij slim is, stuurt hij morgen een pion vooruit. En houdt hij in het defensief Landa als finaleloods achter de hand. Benieuwd wie zijn jump dan aankan.

