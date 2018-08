WUYTS COLUMN | De neus van Terpstra 18 augustus 2018

Niki verlaat bij Quick.Step het pand. Veel is daar niet mee aan de hand. Niki is vierendertig, heeft zijn hoogtepunten gehad en een duur geworden vogel laat je beter tijdig het nest uitvliegen. Einde contract, E3 en Ronde nog bij op het visitekaartje, fraaiere stoten niet in het verschiet, dan maar beter van de hand doen. Hoe aandoenlijk Lefevere het afscheid ook inkleedt, de West-Vlaamse Manitou moet je de kunst van het managen niet leren. Spreekt voor zich dat de exit van Terpstra een verzwakking van de gelederen is. De gewiekste Nederlander toonde uitzonderlijke hardrijderskwaliteiten en was koning in het uitbuiten van meerderheidssituaties. De juiste neus op het juiste hoofd.

