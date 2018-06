WUYTS COLUMN | Geduld, Remco 02 juni 2018

"Nooit zo'n sterke junior gezien", zegt Bomans. "Nooit beter in de club gehad", oordelen die van Balen BC. "De panache van Vandenbroucke, een toekomstig Tourwinnaar", swingt het de pan uit. Ik huiver bij het zwart op wit zetten van zo veel verwachting. Oordeelkundig met talenten omgaan, we leren het blijkbaar niet. Remco Evenepoel moet dromen, maar iemand moet hem toch zeggen dat hij die dromen beter in kleine kring uitspreekt. "Zeven watt per kilo lichaamsgewicht, sneller dan Pinot de Ballon d'Alsace op, in '19 al prof worden", stroomt het vrijpostig uit zijn mond. Ik besef dat zijn overigens uitstekende trainer, Fred Vandervennet, hier ongerust van wordt. "Op naar Lefevere", voegt vader Patrick daar aan toe. "Die deed ervaring op met Vandenbroucke en Van Keirsbulck." Helemaal waar. Bij Vandenbroucke lag op zijn 25ste het hoogtepunt wel achter de rug. En als die hoge piek bij Van Keirsbulck nog komt, zal dat niet bij Lefevere zijn. Om helemaal door te breken is namelijk een grote persoonlijkheid vereist. De toekomst zal uitwijzen of Evenepoel die heeft. Het verleden bewijst dat bijzonder hoge waarden geen garantie zijn voor een gouden carrière.

