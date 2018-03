Wuyts COLUMN | Wout in Wevelgem 24 maart 2018

Gent-Wevelgem was vorig jaar 249 kilometer en 200 meter lang. Winnaar Greg Van Avermaet deed daar 6 uur, 23 minuten en 45 seconden over. Wout van Aert zal deze cijfers ongetwijfeld ingeprent hebben. De perfectionist zal niet één detail verwaarlozen. Morgen zal Gent-Wevelgem 800 meter langer zijn. De eindeloze Vanackerstraat ligt voorbij de horizon. Moest dat nog nodig zijn, wil ik Wout nog dit meegeven: om vijf over halfvijf begint het zesde wedstrijduur. De magische stonde. Het uur waarin iedere seconde aan afbraak denkt. Dat zesde uur is 15 minuten aan de gang als de tweede beklimming van de Kemmel aanvat. Veel meer uitleg is niet nodig. Of zie het zo: daar worden kwakkelende trapganzen van de agressieve Canadese soortgenoten gescheiden. Sinds de uitbreiding van de kilometers blijven de krachtigste Kemmelbestormers consequent buiten schot. Alleen een balorige Sagan kan ze nog in het verlies rijden. Na wat ik in de Strade zag, weet ik zeker dat Wout van Aert in die frontlinie zal zitten. Als hij tenminste zijn temperament beheerst. In de Omloop deed hij dat voortreffelijk. Voor de Muur bleef hij onzichtbaar. Erop en erna bewonderde de Westerse wereld 's mans soepele tred. Ook in de Toscaanse heuvellanden vielen monden van bewondering open. "In geen jaren een jongeman met zo veel elegantie en souplesse gezien", liet collega Sconamiglio van de Gazzetta me weten. Van Aerts koersgedrag in de laars stond haaks op dat in de Omloop. Zijn temperament spatte van het scherm. Met Nibali en Benoot de mooiste impressie in het voorjaar. Dat hij tot aan het gaatje moest, komt alleen het grenzen verleggen ten goede. Vroeg ik me af, toen hij ook onderweg naar Nokere wild tekeer ging: 'Moet dat nu? Ga op de berg voor de sprint en je eindigt op het podium.' Hoorde ik in het weliswaar afgeknotte Denain: 'Van Aert reed een denderend openingsuur.' Moet een leerling in de voorjaarskunde overal vol aan de bak? Past het niet om met wat mindere benen simpel ritme op te doen? Vijf uur meedrijven in het peloton kan echt geen kwaad. Dan was ik na Brugge-De Panne gerustgesteld. Dat was een oefening in soberheid: een paar minuten plankgas in de Moeren, de sprint fors inleiden om zielen in de ploeg te winnen en nog wat bijtrainen wellicht. Ruim voldoende. Prima gedaan. Ideale opzet voor Gent-Wevelgem. Supercompenseren maar, vol verlangen starten in Deinze en onderweg Omloopje spelen. Alert volgen en de tweede Kemmel voor de Muur houden. Van Avermaet, Sagan en Vanmarcke viseren en die in de finale net iets kwistiger laten drammen. Ik pleit altijd voor voorzichtigheid, maar geloof dat Van Aert in Wevelgem podiumrijp is. Als hij maar die ene jump perfect timet. Een jaarprijs van een miljoen ligt dan nog dichter binnen bereik. Dat is waar manager Jef Van den Bosch hardop van droomt. Ondanks een lopend contract. Kan Nick Nuyens Van Aert blijven binden? Moeilijk, nu ook boezemvriend en veldcopain Tim Merlier het kamp van de Veranda's wil verlaten. Een zorg voor later. Gent-Wevelgem, Wout. Morgen doen.

