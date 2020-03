Exclusief voor abonnees Wuyts COLUMN | Stilte 14 maart 2020

Laurent Jalabert gaf me een gedesinfecteerd vuistje en vroeg het me bij het afscheid: "Gaat de Ronde door?" Ik zei in oprechtheid: "De kans is uitermate klein. Een verkorte versie, een criterium over Kwaremont en Paterberg? Neen, dat is slechts surrogaat. Niet dus." Hij zag de melancholie in mijn blik en knikte begrijpend. Jalabert was in de editie '97 smaakmaker en weet dat de authenticiteit van de Ronde stoelt op het enthousiasme van een volk. Voor die stomende massa is nu geen plaats. Noch in steden, noch op bergjes, noch in het gulzig uitpuilende Oudenaarde. Parijs-Nice is louter kijksport. Een leeg spektakel. De Ronde is vol en het hoogtepunt van lentebeleving. De consecratie op de verwachting. Gloria in excelsis. Met graag een god uit eigen midden. Geworteld chauvinisme, een mens mag dat niet tegenhouden. Alleen een levensbedreigend virus kan dat. Daar moet een mens zich dan bij neerleggen. En toch. Toch zocht ik sprankels hoop na het keren van onze kar. José en ik reden donderdag 800 km noordwaarts, weg van het overigens onschuldige maar te vermijden Nice. We melkten onderweg ons mobieltje uit en luisterden Franse zenders plat. Hoe werd de boog van corona ingeschat? Neigde die in april weer naar het dal? Komt straks licht en ruimte voor een monument? We lazen een tenenkrommend welles-nietesspel over de E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem. We zagen bij de tussenstop een resolute Macron op groot scherm. "Dat de scholen zouden gesloten worden." We zuchtten, kuchten bedeesd en schudden van neen. Als het regent in Parijs, druppelt het in Brussel. Drie Franse imitatiefrieten en een kwakje mayonaise later viel ons federale verdict: alles sportwedstrijden afgelast. Koersen incluis. Tot 3 april weliswaar. Twee dagen voor de Ronde. We zagen in elkaars blik de zee van machteloosheid en legden ons neer bij het offer dat moet gebracht worden. Als mensen bedreigd worden, moet het uitvoeren van een vak volkomen ondergeschikt zijn. Eigenbelang was nooit zo misplaatst. Mijn gedachten gingen in de lange rit van eindeloosheid naar sportief getroffenen. Naar zij die van de Ronde winnen een hoogste doel maken. Van Aert, Van der Poel, Lampaert, Stuyven, Benoot. Midden twintig. In groei naar volle wasdom. Ze krijgen met de gratie van corona nog mogelijkheden. Voor Van Avermaet, Stybar en Vanmarcke ligt dat anders. Hyperspecialisten, ongetwijfeld, maar in jaren vooruit meer beperkt. "Hoeveel kansen krijg ik nog?" Ik neem aan dat de vraag ze door het hoofd galmt. En hun ijver verlamt. Niet alles, maar veel was voor niets. Ik voel hun pijn. Schakelen naar Roubaix? Gelooft geen mens. Tenzij zonnekoning Prudhomme misschien. Startstad Compiègne ligt in de Oise, in verhit coronagebied. Ook daar kan aan authenticiteit niet geraakt worden. Bovendien is het grote onding over een kleine maand niet uitgeraasd. "Uitgesteld", zei minister Weyts over de Ronde. Naar na de Spelen, misschien. In Vueltatijd. Niet iedereen kan klimmen en nood breekt wet. Daar kan de zonnekoning en ook baas in Spanje toch geen probleem van maken. Ik bereid me intussen voor op een grote stilte. Verbale quarantaine. Met veel begrip. En greintjes hoop. Mag het?

