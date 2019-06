Exclusief voor abonnees Wuyts COLUMN | Met of zonder Froome 15 juni 2019

Horror. Zo omschreef een ooggetuige de val van Froome. De Brit haalde in volle afdaling de hand van het stuur, wreef onder de neus, kreeg een zweepslag van de wind en kletste tegen een muur aan. Het gebroken dijbeen drong onmiddellijk door spieren en huid naar buiten. Een arts zei me dat het beter het scheenbeen was geweest. Dat ligt tegen het vel aan en vergt bij de operatie geen snijwerk door vleeslagen. 'Een terugkeer op het hoogste niveau kan,' zeggen Merckx, Hinault en de betrokken chirurg. Wat kanttekeningen zijn niet misplaatst. Froome zal bij het behoedzaam hernemen niet vol op de ook al opengebroken elleboog kunnen steunen. Zijn revalidatiepad zal over bergen van ontgoochelingen lopen. Ik verwijs naar gelijkaardige windcrashes van de landgenoten Nuyens en De Weert. Ook al in tijdritten. Drie maanden na een breuk in Parijs-Nice gaapte in de heup van Nuyens de opening nog. De bult op de breuklijn was niet om aan te zien. De Weert brak in de Vuelta een hoge wervel. Hij kreeg een in de schedel geboord harnas aangemeten. Het akelige raamwerk moest een laesie voorkomen. De Weert genas, maar haalde net als Nuyens nooit meer het oude niveau. De twee stopten op de leeftijd van Froome nu. Bij de Tourstart van 2020 zal Froome vijfendertig zijn. Ik ken in de naoorlogse geschiedenis geen Tourwinnaar van die leeftijd. Bartali en Evans waren vierendertig. Christopher Froome zal vooral moeten rekenen op een ijzeren wil. De geadopteerde Brit moet bovendien hopen dat Thomas en Bernal hem niet definitief overstijgen. De kans dat het toch gebeurt, is niet gering. Dat Ineos nu tactisch uit een ander vat zal moeten tappen is namelijk onzin. Het in gigantisme doorweekte gezelschap blijft ook zonder baken Froome met voorsprong de sterkste ploeg. De procedure zal die van de doorgedreven versmachting blijven. Met Thomas op één en Bernal op twee geldt zoals vorig jaar het tweespitsenspel. Niet één concurrerend team heeft kleppers als Kwiatkowski, Poels en Moscon in de hoogste steunlaag. Castroviejo, De la Cruz en Rowe zijn bovendien op meerdere terreinen uitermate efficiënt. Ineos heeft overigens geen tijd om in week één het initiatief aan anderen te laten. Op dag twee wordt in Brussel op golvende lanen een ploegentijdrit van 27,5 km betwist. De klemtoon zal daar al op zo ruim mogelijke tijdwinst liggen. Als ik aan Pinot, Bardet en Martin denk, overvalt me al een zweem van medelijden. Vier dagen later volgt in een harde Vogezenrit al de kans om de bonus uit te diepen. Bij Team Ineos is geen ruimte voor onderling gekibbel. Of de kopmannen hun plek inruilen zal in het tweede luik blijken. Thomas is Froome niet. De Welshman is namelijk wel opofferingsgezind. Als blijkt dat zijn winter te rijkelijk overgoten was, zal Thomas gedwee de fakkel doorgeven. Ja, Bernal brak voor de Giro een sleutelbeen. Tien dagen erna wist hij al niet meer of het nu links of rechts was. En reed hij in Andorra een paar klimrecords op Strava aan diggelen. Neen, onrustwekkend is de toestand bij Ineos geenszins.

