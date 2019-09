Exclusief voor abonnees Wuyts Selectiegerommel 21 september 2019

00u00 0

De selectie ligt er, maar ze staat nog niet. Ze moet nog stevig gekneed worden. Zo beweert een eminent collega van me. Ze mag een kleine week onder wat stof. Dan moet gepraat, verdeeld, afgesproken en zelfs gezworen worden. 'Gij zult Alaphilippe niet dienen.' Geroezemoes door achterdocht is bij ons onafwendbaar. Nog meer dan het WK zelf is de selectie een halszaak. De onvermijdelijke schamppaal voor de bondscoach. Namen worden immers 'schandelijk' geofferd. Gefrustreerde geesten stoken vuur. 'Stuyvens zegehonger schrikt de kopstukken af. Van Avermaet lust vijf jaar na de faliekant afgelopen Ronde van Vlaanderen nog steeds Vanmarcke niet. Het gebrek aan trefzekerheid nekt Benoot. De Plus krijgt als zoethouder nog een jaar geduld. Waarom voor Lampaert kiezen als die in het EK Viviani aan winst helpt?' Prietpraat met een schijn van waarheid, het wapen van getergde kraaiers.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis