WUYTS COLUMN | "Ik zou me schamen" 09 juni 2018

Romain Bardet is een moedige jongen. Hij denkt niet alleen verstandig, hij praat ook recht voor de raap. "In het geval van Froome zou ik niet starten. Ik zou me schamen." Pats. Daar ligt ze, zijn visie. Te nemen of te laten. Zonder vrees voor represailles. De helft van het peloton denkt als Bardet. Maar die mening verkondigen? Neen toch. Stel dat het machtige Sky je dagen vergalt. Naast je komt rijden, zoals bij Naesen: "Van AG2R mag niemand mee in de vlucht." Dat kan een tactische overweging zijn, maar stinkt naar intimidatie. Ik hoop op het eerste, maar weiger na een decennium Armstrongisme naïef te zijn. Heeft Bardet gelijk? Hebben ook Dumoulin en Wellens gelijk als ze stellen dat ze hier anders zouden mee omgaan? Natuurlijk wel. Salbutamol wordt op advies van een arts tot op zekere hoogte getolereerd, maar bij een dubbele charge is het zeker niet toegelaten vanwege het doperende effect. Toegenomen glucosegehalte, verhoogde hormonenspiegel, versterkend effect. Klaar verhaal van misbruik, toch?

