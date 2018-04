WUYTS COLUMN | Dank je, Thomas 28 april 2018

Al gemerkt dat als een vermoeden van Belgische schaarste bestaat, dat Thomas dan opstaat? Het is alsof Thomas aanvoelt wanneer Vlaanderen een opkikker nodig heeft. Een overwinning van de koene held die de triomf zoekt vanuit het onmogelijke. Is De Gendt de laatste bestormer van het establishment, de ultieme brandstoker in de spaarlampgeneratie? Ik zoek, maar vind zijn gelijke niet. Alexis Gougeard misschien. Die Fransman onderneemt wel, maar faalt in de afwerkingsfase. Dat laatste halfuur waarin De Gendt nog versnelt. Waarin hij lieden als Taaramae, Silin, Talansky, Voeckler en Weening martelt en vierendeelt. Van de koppen van Thomas' slachtoffers kan Sam Dillemans indringende portretten schilderen. 'Grijnzen voor het doodgaan', de titel van de expositie. Ik suggereer maar. Het contrast met de olijke lach van Thomas is confronterend. Vierhonderd watt en toch een blote tandenrij in dat Urbanusbaardje. Innemend en helemaal niet pronkerig. De Gendt geniet binnenin. En onderweg vooral. Ik verdenk hem genot te ervaren bij zoveel gekreun achter zijn rug. Spreekt voor zich dat De Gendt over een ongebruikelijke dosis improvisatievermogen beschikt. Maar vergis je niet, in de loop der jaren is zijn aanpak steeds planmatiger uitgewerkt. De raid met Campenaerts in 'la Suisse Romande' werd veertien dagen vooraf beraamd. De Vueltarit van vorig jaar naar Gijon stond lang voor de grote start in Nîmes aangestipt. Daags voor de eindclash op El Angliru wist De Gendt dat het peloton te loom zou zijn om het achterwerk te lichten. Thomas versloeg die 8ste september Pantano en Garcia in de sprint en voegde daar flegmatiek aan toe: 'Ze hebben nog altijd niet door dat ik redelijk rap ben.' Het klinkt pronkerig, maar ik ben naast blij ook fier commentaar te hebben geleverd bij zijn ontluiken. In de eerste rit van Parijs-Nice van 2011 reed Thomas met kleine voorsprong voor een daverend peloton uit. Hij was met Roy en Voigt in eminent gezelschap. Ik was er zeker van dat geen van die twee dat dappere kereltje van Vacansoleil ooit gezien had. 'Kansloos' galmde het desondanks door mijn hoofd. Dag Jan. De Gendt wees die twee in Houdan met bravoure naar af en won overtuigend. De sterkte van De Gendt is ook het gemak waarmee hij de nederlaag aanvaardt. De uiterst zware zestiende rit in de Vuelta van 2012 eindigde op een draak van een klim. Cuitu Negru, 25 percent, een beestig pad. Voetgangers stapten sneller dan Cataldo en De Gendt vorderden. Zeven per uur. Een motor tikte Thomas aan. Hij wankelde en verloor. Ergerlijk tafereel. Stapten wij na de uitzending de berg af en tikte iemand me plots op de rug. Thomas vanop zijn fiets. 'Nu heb ik u toch wel een beetje geamuseerd, zeker?' We proestten het uit op straat. Ik zag Thomas recent nog op de luchthaven in Nice en wees hem op het zware WK-parcours in Innsbruck. 'Wees gerust. 't Zit al een half jaar in mijn hoofd. Daar wil ik mijn onderlijfje nog wel 's voor natmaken.' Ik wens je een selectie, Thomas. En dank je nu al voor de pret.

