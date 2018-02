Wuyts COLUMN | Van Avermaet, onweerstaanbaar 17 februari 2018

Greg Van Avermaet is als malse voorjaarsregen. Je weet zeker dat hij komt. En dat hij midden april nog akkers bevloeit. Hij was het de twee voorbije seizoenen al, hij zal het nu nog meer zijn: onze grootste kans op winst. Beklijvende winst. Genre Tourriten, een olympische titel, Omlopen, de E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem, Parijs-Roubaix. Gezien zijn volle maturiteit is die reeks nog aan ruime uitbreiding toe. Van Avermaet is niet al tweeëndertig, hij is het nog maar pas. De ernst waarmee hij zijn vak beoefent, is een garantie op nog vier rijke oogstjaren. Zijn lichaamskracht is stelselmatig toegenomen, zijn zelfzekerheid nog veel meer. Greg spreekt niet meer over 'ik wil', hij verrast veel vaker met 'ik zal'. Na zijn inrijronde in de regio Valencia ging hij op de dammen in Oman op bestelling vol in de roos schieten. Bij de eerste poging botste hij op krachtpatser Nathan Haas. Een ongelukje, zo verteerd. Niet bij Van Avermaet. Iedere afknapper opent in zijn hersenpan het poortje van de verbetenheid. Dat vooruitstrevende trekje in de kin verraadt wraakgevoelens na frustratie. De verrukkelijke rush van 600 meter naar de top van de zogeheten Wadi Dam was van een verpletterende zelfbewustheid. Lijf en geest in evenwicht. Voluit tot voorbij de streep. Costa, in dit onderdeel nochtans geen sukkel, had veel eerder het hoofd gebogen. Voor 's werelds nummer één geen partij. In de Omloop komt Van Avermaet de Portugees niet tegen. Sagan, Degenkolb en Kristoff evenmin. De zelfbewuste Oost-Vlaming aarzelt niet die drie de levieten te lezen. Dat hij niet begrijpt waarom ze wegblijven. Sagan, vertelden we al, wil een andere aanpak richting de Strade Bianche. Degenkolb en Kristoff durven de battle met Van Avermaet niet aan. Sterker nog, ze hebben zo vroeg in de Omloop niets te zoeken. De Noor is in onze openingsklassieker al jaren het spoor bijster, Degenkolb geraakt nooit met de frontmannen de Muur over. Geen gemis, die twee. Ze hadden hooguit de deelnemersparade wat opgesmukt.

