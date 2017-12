Wuyts COLUMN | Trekken van een genie 00u00 0

Is het überhaupt mogelijk dat iemand niet gecharmeerd is door de artistieke gaven van Mathieu van der Poel? De fanatiekste onder de Van Aert-supporters? Zelfs die niet. Van der Poel beheerst de crossdiscipline tot in de kleinste onderdelen en mocht nog een onsje twijfel bestaan over zijn superieur vermogen, dan is die de jongste weken weggeveegd. Specifieke Van Aert-terreinen bestaan niet meer. Tenzij Bredene misschien. De nog altijd maar 22-jarige Nederlander heeft de rest geannexeerd: de Koppenberg, Essen én Loenhout. Van der Poel excelleert zoals Nys dat op die jonge leeftijd niet kon. Mathieu is agressiever, snediger, stresslozer en handelt risicorijker. Zijn kunstjes dwingen commentatoren tot uitbreiding van het vocabularium. Speedjumps, wipes en slides hebben hun weg door digitale kabels gevonden. Van der Poel is één van die gelukzakken met 'a touch of genius'. Hij is de Peter Sagan van het veld. Zoals de Slovaak behendig door het peloton laveert en in zijn dooie eentje het hele WK-pakket in slaap wiegt, zo showt de Nederlander op hindernissen onnavolgbare heupbewegingen die in een handomdraai over winst beslissen.

