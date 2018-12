Würst Leuven gaat vandaag opnieuw open 01 december 2018

Würst Leuven heropent dit weekend de deuren. Dat laat de overnemer weten op de Facebookpagina van de zaak, die in 2015 werd opgericht door Jeroen Meus maar dit jaar failliet ging. "Het wordt een bangelijk feest", klinkt het. "Alle haute-dogs zijn verkrijgbaar aan 8 en 10 euro, en er zijn ook cadeaus te winnen." In oktober gingen alle vestigingen van Meus' hotdogzaak - in Gent, Antwerpen en Leuven - dicht. Voor die eerste twee lijkt alle hoop op een doorstart verloren. Voor Leuven was al langer duidelijk dat er wel een vervolg zou komen. Hendrik Winkelmans - bekend van de fietsenketen Fiets - is vastbesloten om een succes te maken van Würst 2.0. (BMK)