Wurggreep bezorgt Van Snick goud 17 november 2018

Judo

Voor het eerst sinds haar zege in de Grand Slam van Abu Dhabi op 26 oktober 2017 stond judoka Charline Van Snick gisteren nog eens op de hoogste trede van een internationaal toernooi. De 28-jarige Luikse won gisteren de finale van de Grand Prix in Den Haag. In de categorie tot 52 kilo rekende Van Snick (IJF 8) met ippon af met de Braziliaanse Eleudis Valentim (IJF 43). Zij raakte buiten bewustzijn door een wurggreep. Het is na brons op de Grand Slam van Düsseldorf (23/2) en de Grand Prix van Zagreb (27/7) en het zilver op de Grand Prix van Boedapest (10/8) Van Snicks vierde medaille van het seizoen. Ook de Spaanse Nina Esteo Linne (IJF 53), de Italiaanse Odette Giuffrida (IJF 26) en de Israëlische Betina Temelkova (IJF 20) moesten er onderweg aan geloven. Mina Libeer (IJF 55) greep dan weer naast het brons in de categorie tot 57 kilogram. Zij moest haar meerdere erkennen in de Duitse veterane Myriam Roper (IJF 13), die sinds 2017 uitkomt voor Panama. Anne Sophie Jura (-48 kg), Jorre Verstraeten en Joran Schildermans (beiden -60 kg) en Kenneth van Gansbeke (-66 kg) gingen er vroeger uit. (VH/LWK)

