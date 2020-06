Exclusief voor abonnees Wullaert weg bij Man City 27 juni 2020

Het hing al even in de lucht en gisteren werd het geofficialiseerd. Tessa Wullaert (27) verlaat Manchester City, haar aflopende contract wordt niet verlengd. De Red Flame speelde twee seizoenen voor Man City. Wullaert werd al in verband gebracht met een terugkeer naar België en meer bepaald Anderlecht. (FDZ)