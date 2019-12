Exclusief voor abonnees Wullaert voor derde, Cayman voor tweede of nieuwe naam? 10 genomineerden Gouden Schoen voor vrouwen bekend 12 december 2019

00u00 0

De kanshebsters gaan op zoek naar een mooi plekje op de kast. De tien genomineerden voor de Gouden Schoen voor vrouwen zijn bekend. Tessa Wullaert hoopt de felbegeerde trofee een derde keer te winnen, Janice Cayman is de andere ex-laureate. De tien kandidates behoren allemaal tot de Red Flames. Bondsleden, coaches en refs in het vrouwenvoetbal, ex-Red Flames en journalisten kunnen stemmen tot 31 december. Op woensdag 15 januari 2020 komen we de winnares te weten op het Gala van de Gouden Schoen in Puurs, live te volgen op VTM en HLN.be. (GVS)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis