Wullaert vandaag in bekerfinale 23 februari 2019

Naast die Gouden Schoenen is er altijd plek voor een extra trofee. Tessa Wullaert werkt vandaag met Manchester City de finale van de WSL Cup af tegen Arsenal, dat eveneens de grote concurrent is voor de landstitel. "Wij zitten in een goeie flow", blikt Wullaert vooruit. "Arsenal heeft het de laatste weken moeilijker, maar dat betekent niks. In de finale hangt het af van details." City rekent ook op Wullaert om het verschil te maken: ze scoorde al twee keer dit toernooi. (PJC)