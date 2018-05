Wullaert pakt titel in Bundesliga 14 mei 2018

00u00 0

Tessa Wullaert is bezig aan een afscheid in schoonheid bij VfL Wolfsburg. Gisteren pakte het team van de Red Flame, die volgend seizoen naar de Premier League vertrekt, de titel dankzij een 2-0 zege tegen Essen. Voor Wullaert, die de hele partij op het veld stond, is het de tweede Duitse landstitel. Wolfsburg kan zelfs nog de treble pakken. Dan moet het in de Duitse bekerfinale wel voorbij Bayern München en in de finale van de Champions League afrekenen met Olympique Lyon. (VDVJ)