Wullaert naar CL-finale 30 april 2018

Red Flame Tessa Wullaert heeft zich met Wolfsburg geplaatst voor de finale van de Champions League. Na de eerdere 1-3 in Londen tegen Chelsea, wonnen de Duitse vrouwen ook op eigen veld met 2-0. Wullaert viel tien minuten voor tijd in. Op 24 mei speelt Wolfsburg de finale tegen Lyon. "Dit voelt natuurlijk fantastisch", aldus Wullaert. "We kunnen de Duitse beker nog pakken en ook de landstitel ligt voor het grijpen." Enige domper: wellicht staat Wullaert ook dan niet in de basis. De aanvalster kondigde al aan dat ze Wolfsburg verlaat en betaalt daar nu de prijs voor. "Dat ik niet aan de aftrap sta is een beslissing van hogerhand. Maar mochten we de Champions League winnen, dan geniet ik zeker mee. Ik heb mijn bijdrage geleverd." (WDK/GVS)

