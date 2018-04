Wullaert bevestigt vertrek bij Wolfsburg 05 april 2018

Red Flame Tessa Wullaert staat momenteel nog onder contract bij Wolfsburg, maar ziet haar overeenkomst op het einde van het seizoen aflopen. "En die zal ik niet verlengen", bevestigde de West-Vlaamse wat deze krant al eerder schreef. "Ik heb alles gewonnen in Duitsland. Ik wil een nieuwe competitie leren kennen en mijn voorkeur gaat daarbij naar Engeland. Ik ben in gesprek met diverse clubs uit de Premier League. Ik denk dat Engeland de komende jaren de toonaangevende competitie in Europa zal worden. Daar wil ik bij horen." Manchester City toont concrete interesse. (KDZ)