Exclusief voor abonnees WTA Seoel: Flipkens verder, Van Uytvanck out 18 september 2019

Alison Van Uytvanck (WTA 62) heeft haar vel duur verkocht in de eerste ronde van het WTA-tornooi in Seoel, maar derde reekshoofd Muchova (WTA 45) toonde zich met 6-4, 3-6, 6-2 net iets te sterk. Kirsten Flipkens (WTA 106) verging het beter. De 33-jarige Kempense haalde het met 6-2, 7-5 van Allertova (WTA 255) en speelt in de tweede ronde tegen het zevende reekshoofd Gasparyan (WTA 56). (FDW)

