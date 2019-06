Exclusief voor abonnees WTA Mallorca Mertens naar kwartfinale, Van Uytvanck out 20 juni 2019

Solide overwinning (6-3, 6-3) voor Elise Mertens (WTA 21) op voormalig grandslamwinnares Sam Stosur (WTA 115). De Australische veterane (35) heeft sinds een polsblessure vorig jaar wat van haar pluimen verloren, maar Mertens deed het, ondanks zeven dubbele fouten, al bij al vrij behoorlijk. "Het was warm", lachte ze. "Maar ik speelde een goede match. De games waren spannender dan de score laat uitschijnen." De 23-jarige Limburgse, die later op de dag ook haar eerste ronde in het dubbelspel won, legde nog even uit waarom ze zich in haar sas voelt op Mallorca. "Op de baan ben ik één en al focus, maar daarnaast is het hier heel makkelijk om te ontspannen: een heel fijne combinatie." Die focus zal morgen ook aanwezig moeten zijn om in de kwartfinale de 20-jarige Sofia Kenin (WTA 30) de baas te blijven. De jonge Amerikaanse versloeg op Roland Garros nog Serena Williams. Voor Alison Van Uytvanck (WTA 57) eindigde de Mallorca Open met een nederlaag in de tweede ronde tegen Yafan Wang (WTA 58): 6-7, 3-6. De Brabantse verzamelde nochtans voldoende kansen, onder meer een setpunt bij 5-4, maar zag in tegenstelling tot vorige week in Rosmalen de Chinese nu wel aan het langste eind trekken. (FDW)

