WTA Madrid Mertens kansloos onderuit tegen Halep 09 mei 2018

Simona Halep (WTA 1) heeft gisteren in de tweede ronde van Madrid een einde gemaakt aan de zegereeks van dertien opeenvolgende wedstrijden van Elise Mertens (WTA 16). Met 6-0, 6-3 was de tweevoudige winnares (veel) te sterk voor de 22-jarige Limburgse. Mertens kon wel verzachtende omstandigheden inroepen aangezien ze de voorbije dagen met maag- en darmklachten sukkelde. Vooral in de eerste set (21 minuten) werd ze volledig zoek gespeeld. In set twee kwam onze landgenote beter voor de dag, slaagde ze erin drie breakpunten af te dwingen en weerde ze ook nog vier matchpunten af. Voor Mertens komen er nu enkele dagen rust vooraleer ze zich kan voorbereiden op het toernooi van Rome dat maandag begint. David Goffin (ATP 10) speelt vandaag zijn tweede ronde in Madrid tegen de Nederlander Robin Haase (ATP 44). (FDW)

