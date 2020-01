Exclusief voor abonnees WTA gaat coaching uit de tribune toelaten 28 januari 2020

Het WTA-circuit experimenteert al enkele jaren met coaching waarbij de speelsters tijdens de kantwissels hun begeleiders om advies mogen vragen. De damestennisbond gaat nu nog een stapje verder en wil volgende maand uitproberen of coaching vanuit de tribunes een meerwaarde biedt. De discussie geraakte op een hoogtepunt toen Serena Williams tijdens de finale van de US Open 2018 een waarschuwing kreeg van de scheidsrechter omdat ze een handsignaal had gekregen van haar trainer Patrick Mouratoglou. Iets wat de Franse coach achteraf ook toegaf, maar waaraan hij toevoegde dat iedereen het doet. Dat laatste klopt ook en dat zal nu dus gedurende een maandje gedoogd worden. Het debat zal daarmee weer opgerakeld worden. Tegenstanders vinden het een aanfluiting van het één-tegen-éénprincipe terwijl voorstanders aanstippen dat tennis zowat de enige balsport is waarin coaching tijdens de wedstrijden verboden is. (FDW)

