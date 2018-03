WS Oudenburg-VVC Beernem 4-2 05 maart 2018

00u00 0

De bezoekers openden vroeg de scoren, maar Oudenburg kon snel gelijkstellen. Beide ploegen gingen voluit voor de zege. In het derde kwartier klom Beernem weer op voorsprong. Bij de rust stond het 2-2. Een goed geïnspireerd Oudenburg kwam het best uit de kleedkamer met een tweede treffer van Desitter. Beernem reageerde fel, kreeg kansen, maar scoren lukte niet meer. In de slotminuten legde Eeckloo de eindstand vast vanaf de stip.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN